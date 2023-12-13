Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kararları Resmi Gazete'de! Tam 11 Şehri Yakından İlgilendiriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'ta bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'taki bazı alanlar, orman sınırları dışına çıkarıldı.
Kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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