Eminönüne Girişler Ücretli Mi Olacak? Ekrem İmamoğlu Tarih Verdi

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez İstanbul trafik yoğunluğunu azaltmak için aldığı önlemler şaşırtmaya devam ediyor. Son açıklamada Eminönüne girişler ücretli mi olacak? İşte Ekrem İmamoğlu tarih verdi

Eminönüne Girişler Ücretli Mi Olacak? Ekrem İmamoğlu Tarih Verdi
Eminönüne Girişler Ücretli Mi Olacak? Ekrem İmamoğlu Tarih Verdi

2019 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul trafiğini düzeltmeye yönelik olduğunu iddia ettiği projeler şaşırtmaya devam ediyor. Her gün İETT yandığı ve metrobüslerin metroların arızalandığına yönelik her an bir çalışma yapılmazken vatandaştan halen para almak peşinde!

Eminönüne Girişler Ücretli Mi Olacak? Ekrem İmamoğlu Tarih Verdi

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da trafik yoğunluğunun en çok olduğu yerlerden biri olan Eminönüne girişlerin ücretli olacağını duyurdu. İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı toplantısında konuşan Ekrem İmamoğlu fiyaskosuna ise İstanbul trafiğini bahane etti. 2019 yılında geldiği günden beri Altunizade köprüsünü kapatan ve yaya geçişlerini zorlaştıran Ekrem İmamoğlu 2030 yılından itibaren uygulamaya geçecek olan kararı şu sözlerle açıklandı:

Eminönü ücretli mi olacak

- "Bu uygulama Türkiye'nin ilk sürdürülebilir kentsel ulaşım planı. SKUP sayesinde İstanbul'un Eminönü gibi merkezi bölgelerinde otomobil kullanımını ve hava kirliliğini azaltacağız. Bunun yerine deniz ulaşım ağını ve otobüs öncelikli yolların uygulamasını hayata geçireceğiz."

 Sürdürülebilir bir ulaşım mottosuyla hayata geçirilecek olan planda 2030 yılında İstanbul trafiğinin zirve yaptığı saatleri yüzde 10,1 azaltmayı hedefliyor. Bu hedef 2040 yılında yüzde 12,8 düşürüleceği düşünülüyor. Uygulama önce Eminönünde sonra ise Kadiköy'de yapılacak. İstanbul'da trafik yoğunluğunun en çok olduğu alanlarda yapılacağı belirtildi. 

Türkiye'de Bir İlk Olacak! Eminönü'ne Araç Girişleri Paralı OlacakTürkiye'de Bir İlk Olacak! Eminönü'ne Araç Girişleri Paralı OlacakGündem
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