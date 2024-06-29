Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği! İşte Erdoğan'ın temmuz ayında yapacağı görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayı içerisinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu ay içerisinde gelecek ay Kazakistan, Azerbaycan, ABD'ye giderek uluslararası zirvelere katılacak ve birçok mevkidaşıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

3-4 TEMMUZ'DA KAZAKİSTAN'A GİDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3-4 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

6 TEMMUZ'DA AZERBAYCAN'A GİDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Temmuz'da ise Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne iştirak edecek.

ABD'DE NATO LİDERLER ZİRVESİ'NE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temmuz ayındaki yoğun diplomasi trafiğinin en önemli ayaklarından biri de ABD olacak.

Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.

GÜNDEMDEKİ KONULAR MASAYA YATIRILACAK

Erdoğan'ın temmuz ayında gerçekleştireceği zirvelerde mevkidaşlarıyla çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Uluslararası teşkilatlar kapsamındaki işbirliğini geliştirecek adımların da ele alınacağı zirvelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en önemli gündem maddelerinden biri Gazze olacak.

Zirvelerde Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadelede işbirliği, ekonomik ve ticari işbirliği konuları de ele alınacak.