Cumhurbaşkanı Erodğan'ın Görüntüsü ve Sesiyle Dolandırıcılık! Video Google ve Youtube Üzerinden Dolaşıma Sokuldu

Yapay zeka ve internetin denetimsizliği büyük tehlikelere kapı aralıyor. Dolandırıcıların yeni yöntemi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) ismini kullanarak sosyal medyada kullanıcılardan para toplamak. Dolandırıcılar, bu yöntemi yapay zeka destekli uygulamalarla geliştirdi. Yapay zeka yardımıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini kopyalayan dolandırıcılar, Erdoğan'ı da dolandırıcılıklarına alet etti. Video Youtube ve Google reklamlar aracılığıyla yayılıma sokuldu.

Dolandırıcılar Bu Sefer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kullandı

Sözcü'nün internet sitesinde yer alan habere göre, dolandırıcılar son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini ve görüntüsünü kullanmaya başladı. Twitter, Youtube gibi platformlarda dolaşıma sokulan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden TPAO'ya yatırım yapmaya çağırdığı görülüyor. Erdoğan'ın manipüle edilerek dolaşıma sokulan videosunda, "Ben şahsen Türkiye Petrolleri'nin yeni yatırım platformunda para kazanamayan herkese 20 milyon lira vereceğim. Artık geleceğiniz için endişelenmenize gerek yok. Finansal refahınız için sorumluluğu üzerimize alıyoruz. Türkiye'de petrol ve doğalgaz arama üretim ve dağıtım faaliyetlerinde bulunan Türk enerji şirketi olan Türkiye Petrolleri, dikkatini finans ve yatırım sektörüne çevirdi. Şirket Türk vatandaşlarına, şirketin hisselerine yatırım yaparak para kazanma fırsatı sunan, eşsiz bir yatırım platformu oluşturdu. Düşük giriş eşiği sayesinde yatırım deneyimi olmadan bile para kazanmak mümkündür. Yüksek nitelikli satış elemanları sizin için tüm işleri yapacaklar. Aylık 95.000 lira kazanmaya başlamak için tek yapmanız gereken, bir başvuru bırakın. Bir danışmanın sizi aramasını bekleyin. 5270 liralık ilk yatırım işleminizi yapın. Ve bir hafta içinde ilk gelirinizi alacaksınız" ifadelerini kullandığı görüldü.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Açıklama Yaptı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 4 Kasım tarihinde konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesi ve görüntüsünün kullanıldığı videonun "dolandırıcılık maksadıyla yapay zeka aracılığı ile üretildiği" belirtildi. Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın görüntülerdeki gibi bir açıklaması yoktur" denildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin ise 11 Kasım 2023 günü Anadolu Ajansı'na açıklama yaptı. Bilgin açıklamasında yayınlanan reklamla alakalı, "Bu konuda bugüne kadar 5 bine yakın sahte hesapla ilgili savcılıklarımız nezdinde çalışmalar yürütüldü ve yürütülüyor. Mahkemeler ve savcılıklar kanalıyla konuya itirazlarımız gerçekleştirildi." dedi. Bilgin, sosyal medyada dolandırıcılık girişiminde bulunan 450 hesabın kapatıldığını dile getirerek, 50 bin aldatıcı reklamın engellendiğini söyledi.

Google ve Youtube Reklamları Aracı Oluyor

Konunun can alıcı noktalarından biri, dolandırıcılık videolarının Google ve Youtube reklamları kullanılarak milyonlarca kişiye ulaştırılması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntüsüyle yapılan dolandırıcılığa aracı olan Google ve Youtube ile ilgili hukuki bir yaptırım başlatılıp başlatılmadığı bilinmiyor. Reklamların yayıncısının Ukrayna üzerinden reklam vermesi ise dikkati çeken bir başka ayrıntı. Sahte hesaplarla yapılan reklamla kaç kişinin dolandırıldığı bilinmiyor. Bu konu, internet içeriklerine karşı denetimin yeniden kamuoyunun gündemine gelmesine neden oldu.