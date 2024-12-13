Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Suriye'nin üniter yapısı korunmalı"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Suriye’de Esad’ın devrilmesinden sonra ülkenin nasıl şekilleneceği tartışılıyor. Federasyon dahil birçok farklı seçenek konuşulurken Ankara’dan üniter yapı vurgusu geldi.

Fahrettin Altun, "Suriye'nin yaralarını sarmasına, Suriye'nin kalkınmasına elimizden gelen bütün katkıyı sağlayacağız. Burada temel bir yaklaşımımız var. O da Suriye'nin birliğinin, üniter yapısının, toprak bütünlüğünün korunması. Cumhurbaşkanımız çok açık, net şekilde şunu vurguladı. Suriye'de kapsayıcı bir yaklaşımla üniter yapısının korunduğu, etnik, dini, mezhebi bütün unsurların barış içerisinde bir arada yaşayacağı bir toplumsal yapının tesis edildiği ortam olmalı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terörle mücadele mesajları da verdi. Altun, "Bunun için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Oluşan, oluşma ihtimali olan boşluklardan terör örgütlerinin yararlanmaması için elbette elimizdeki bütün imkanları kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son süreçte çok yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü belirten Altun, bunun sonucunda vekalet savaşı veren ülkelerin sürece dahil olmadığına dikkat çekti.

Fahrettin Altun, "Bu yoğun diplomatik çaba sonucunda, daha önce bu bölgede çok sert vekalet savaşları yürüten aktörlerin sürece dahil olmadı ve kriz derinleşmedi. Bunun sonucunda da yeni statüko oluştu. Sürecin olumlu ilerlemesi için biz elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz." dedi.