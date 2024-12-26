Cumhurbaşkanlığı kültür sanat ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “her bünyeyi tek tipleştiren neoliberal kültür akımları Türkiye’de etkisini artırıyor.” uyarısı yaptı. Bu yıl 8 ayrı dalda verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Vefa Ödülü usta yönetmen Halit Refiğ’e verildi.

Adnan Türkkan Adnan Türkkan
Cumhurbaşkanlığı kültür sanat ödülleri sahiplerini buldu
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Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde edebiyattan kütüphaneciliğe, müzikten tiyatroya, bilim-kültürden sinema ve zanaatlara uzanan 8 ayrı dalda ödül takdim edildi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Neoliberal kültür akımlarına karşı mücadele çağrısı yaptı.

- İçine sirayet ettiği her bünyeyi tek tipleştiren neoliberal kültür akımlarının ve dijitalleşmenin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini arttırdığını görüyoruz. Bunun için tarihten süzülüp gelenekli sanatları muhafaza etmeli, ilmi ve kültürel çalışmaları günün sunduğu imkanlarla çok daha ileri noktalara taşımalı.

Bilim-Kültür alanında Gönül Tekin ve Günay Kut, edebiyat alanında Fatma Karabıyık Barbarosoğlu, müzik alanında Ahmet Özhan, tiyatro alanında Turan Oflazoğlu, kütüphanecilik alanında Ramazan Minder, zanaatlar alanında Salih Balakbabalar ödüle layık görüldü.

Vefa ödülü ise merhum yönetmen Halit Refiğ’e verildi.

Ödül takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ödül sahipleriyle fotoğraf çektirdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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