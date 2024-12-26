Cumhurbaşkanlığı kültür sanat ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde edebiyattan kütüphaneciliğe, müzikten tiyatroya, bilim-kültürden sinema ve zanaatlara uzanan 8 ayrı dalda ödül takdim edildi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Neoliberal kültür akımlarına karşı mücadele çağrısı yaptı.

- İçine sirayet ettiği her bünyeyi tek tipleştiren neoliberal kültür akımlarının ve dijitalleşmenin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini arttırdığını görüyoruz. Bunun için tarihten süzülüp gelenekli sanatları muhafaza etmeli, ilmi ve kültürel çalışmaları günün sunduğu imkanlarla çok daha ileri noktalara taşımalı.