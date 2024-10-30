Cumhurbaşkanlığından "İsrail'in Yalanları Platformu": 7 dilde mücadele

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Siyonist rejimin propagandasıyla mücadele için “İsrail’in Yalanları” Platformunu hayata geçirdi. Medya, akademi ve uluslararası camiadan konukların katıldığı panelde İsrail’in yalanlarıyla uluslararası mücadelenin önemi anlatıldı:

"Başkanlığımız bünyesinde yaptığımız çalışmalarla 250'yi aşkın İsrail dezenformasyonunu tespit ettik. Biz yalanın değil hakikatin hükümferma olmasını en önemli vazifemiz addediyoruz. Bu idrakle hakikatleri İsrail'in ve destekçilerinin yüzlerine vurmaya, Filistin hakikatinin sesi olmaya ve bu sesi dünyaya duyurmaya devam edeceğiz."

Medya, akademi ve öğrencilerin katıldığı etkinliğin Açış konuşması yapan Gazze’deki Şifa Hastanesinde görev yapan Doktor Dr. Fadia Malhis, İsrail’in yalanlarını anlattı:

"Altında Hamas'a ait tüneller olduğu iddiasıyla Gazze'deki Şifa Hastanesinin İsrail tarafından bombalandığını anımsatan Malhis, hastaneyi İsrailli mühendislerin yaptığına işaret etti.

Malhis, saldırıların ardından İsrail'in hastanede manyetik rezonans görüntüleme cihazlarının olduğu yere silah parçaları yerleştirdiğini söyleyerek bu cihazların demir parçalarını çekme özelliğine sahip olduğunu, bu sebeple de orada silah bulunmasının mantığa sığmadığını anlattı."

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, internet sitesini “yalanları deşifre ettiğimiz ve 7 dilde yayınladığımız web portalı bugün yayına başladı” sözleriyle duyurdu.