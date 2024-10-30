İsrail'de 'Kara Ekim': Direniş güçleri ağır darbeler vuruyor

Direniş Güçleri’nin başarılı operasyonları sonrası İsrail’de moraller iyice bozuldu. İsrail Ordu Radyosu, zayiatların arttığı ekim ayını “Kara Ekim” olarak niteledi. Sadece ekim ayında 64 İsrail askeri öldürüldü. Onlarcası yaralandı.

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İsrail'de 'Kara Ekim': Direniş güçleri ağır darbeler vuruyor
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İsrail, Direniş Cephesi’nden aldığı ağır darbelerin ardından büyük bir moral çöküntüsü yaşıyor. İsrail Ordu Radyosu, zayiatların arttığı ekim ayını “Kara Ekim” olarak niteledi.

Ordu Radyosu, "Kara Ekim'in başından bu yana savaş kapsamında ve çatışmalarda 80 İsrailli sivil ve asker öldü." ifadesini kullandı. Sadece ekim ayında 33 İsrail askeri ve subayı Lübnan'da, 19 İsrail askeri de Gazze'de öldürüldü. İsrail ordusu onlarca yaralı verdi.

Hizbullah son 24 saat içinde İsrail'in kuzeyindeki 9 yerleşim yerini ve Lübnan topraklarındaki İsrail askerlerini hedef aldı. Hizbullah ayrıca insansız hava aracıyla İsrail’in kuzeyinde uçak parçaları üreten bir fabrikayı vurdu. Fabrika binasında hasar oluştu.

İsrail basını ise İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun devam eden insansız hava aracı tehdidi nedeniyle oğlunun gelecek ay yapılması planlanan düğününün ertelenmesini istediğini yazdı.

Netanyahu önceki gün de kapalı oturumda yaptığı konuşmada “Şimdi Meclise bir İHA saldırısı olsa nereye gideriz? En çok korktuğum şey, İHA'lar.” ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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