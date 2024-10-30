DEM Parti Eş Genel Başkanı Cumhuriyet'i eleştirdi!

DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Cumhuriyetin Kürterle barışması gerektiğini söyledi. Devlet Bahçeli liderliğindeki yeni açılım tartışmalarını bir fırsat olarak değerlendiren Bakırhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşmasını ise önemli bulduklarını ifade etti:

"Cumhuriyet başta Kürtlerle, Alevilerle ve dışladığı tüm halklar ve inançlarla, en önemlisi de demokrasi ve özgürlüklerle barışmalıdır, barışmak zorundadır."

Cumhuriyeti eleştirdi, "Kürtlerin özgürleşmesi gerekiyor" dedi:

"Cumhuriyet, ikinci bir yüzyılın başlangıcını barışmakla sağlayabilir. Ülkenin huzura kavuşması, ülkenin refah içinde yaşaması için önce Kürtlerin özgürleşmesi ve Türkiye'nin demokratikleşmesi gerekiyor."

DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında konuştu. MHP Lideri Bahçeli'nin öne çıktığı yeni açılım tartışmalarını değerlendirdi.

Bakırhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı konuşmayı önemli bulduklarını söyledi:

"Sayın Erdoğan; tarihi bir sınavla yüz yüzesiniz. Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye barışı konusundaki sözlerinizi, bugün söylediğiniz sözleri önemli buluyoruz DEM Parti olarak. Barış için adım atma sorumluluğu Cumhurbaşkanı olarak sizdedir. Bu sorumluluğu siz kullanabilirsiniz. Gelin, barış için sorumluluk alın ve sizden önceki cumhurbaşkanlarının olduğu sayfada değil farklı bir sayfada yer alın. Çünkü bu sorun 42 başbakan, 13 cumhurbaşkanı gördü ve çözülmedi. Bu sorunu çözen cumhurbaşkanı olmak sizin elinizdedir."