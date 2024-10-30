Şırnak'ta PKK operasyonu! 12 şüpheli yakalandı

Yurt içinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik önemli bir operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik kent merkezi ve ilçelerde dün gece eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.