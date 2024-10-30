Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşıyla görüştü! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Londra'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Hakan Fidan ve David Lammy'nin Londra'da bir araya geldiği kaydedildi.

Bakan Hakan Fidan, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Hakan Fidan, mevkidaşı göreve gelmeden önce, muhalefette bulunduğu dönemden bu yana birbirlerini tanıdıklarını söyledi.

Dostluk ve iş birliğinin Türkiye ve İngiltere'nin süregelen iyi ilişkilerine katkı sunduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu kaydeden Hakan Fidan, "Türkiye ve Birleşik Krallık, köklü stratejik ilişkilere sahip. Hedefimiz, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi sürdürmek." dedi.

Hakan Fidan, bugün İngiliz Bakan Lammy ile çok verimli bir görüşme gerçekleştireceklerini belirterek Türkiye ve İngiltere arasındaki işbirliği alanlarının ve güçlü ilişkilerin, kuvvetli ticari bağlar da dahil olmak üzere, geniş bir yelpazeye yayıldığını vurguladı.

Bakan Fidan, "Bugün mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nı güncellemeye yönelik verimli istişarelerde bulunacağımıza inanıyorum. Gazze, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere bölgesel konular da gündemimizde. Ayrıca, teröre karşı gösterdiğiniz dayanışma için teşekkür ediyorum. Bu, çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI DAVID LAMMY'DEN AÇIKLAMA

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de Bakan Hakan Fidan'ı bugün Londra'da ağırlamaktan duyduğunu memnuniyeti dile getirerek muhalefetteyken Hakan Fidan ile görüşmesinden çok memnun kaldığını, o günden bu yana birkaç kez görüştüklerini aktardı.

David Lammy, "Birleşik Krallık ve Türkiye, Avrupa'nın iki ucundaki NATO müttefikleri olarak vazgeçilmez ilişkilere sahip. Birlikte birçok konuda aynı görüşleri savunuyoruz." dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayan Lammy, saldırıda hayatını kaybedenlere taziyede bulundu.

Lammy, Fidan ile özellikle Avrupa ve Orta Doğu'daki savaş ve Sudan'daki ortak endişelerle alakalı konuşacakları çok konu olduğunu belirterek "Ayrıca, Birleşik Krallık ve Türkiye muazzam ticari ilişkilere sahip. Ticari ilişkilerimiz 26 milyar sterlin düzeyinde. 101 yılın üzerine kurulu kuvvetli bağlarımız mevcut. Bu, oldukça inanılmaz ve bu yüzden bugün sizi burada ağırlamak harika." diye konuştu.