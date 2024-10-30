13 yıl önceki tartışma yeniden gündemde: "Barış istiyorsanız, ona göre davranın!"

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Terör örgütü üyeliği" soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Özer'in 13 yıl önce MHP Milletvekili Özcan Yeniçeri'yle yaptığı tartışma akıllara yeniden geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Terör örgütü üyeliği" soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Bu gelişme üzerine Özer'in 13 yıl önce Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Özcan Yeniçeri'yle yaptığı tartışma akıllara yeniden geldi.

'BARIŞ DİYORSUNUZ, ONA GÖRE DAVRANIN!'

Yeniçeri, Özer'e barışa isteyenin ona göre davranması gerektiğini söyledi:

"Devletin hiçbir yasasını, hiçbir hukuk sistemini hiçbir yaklaşım biçimini benimsemeyeceksiniz sonra da biz 'barış istiyoruz' diyeceksiniz. Barış ve kardeşlik isteyenler, barış ve kardeşliğin gereklerine uygun davranmak zorundadır."

Yeniçeri'nin bu söylemleri üzerine Özer, "Sanki burada BDP milletvekili varmış gibi konuşuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Yeniçeri ise, "Ben teröristler hakkında konuşuyorum, sen niye alınıyorsun? Sen terörist misin? Ben sizinle ilgili değil olguyla ilgili konuşuyorum. Bu olguda PKK'nın ve BDP'nin rolü var. Ne yapalım PKK'lı mı getirelim buraya?" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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