Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri terör saldırısı nedeniyle iptal edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklerin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) terör saldırısının iptal edildiğini duyurdu. Belediyeden yapılan terör saldırılarının faaliyetlerinin iptaline neden olduğu belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler, Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Diğer şehirlerde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapılacak.