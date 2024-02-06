Cumhuriyet Gazetesi de öldürülen teröristlere kucak açmış!

İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis noktasına ateş açılmıştı. Daha sonra yapılan açıklamalarla terör saldırısı olduğu belirtilen olayda, teröristler etkisiz hale getirilmişti.

Saldırıya güvenlik güçleri tarafından anında karşılık verilirken çıkan çatışmada 2 terörist öldürülmüş 3'ü polis 6 kişi de yaralanmıştı. Daha sonra yaralı vatandaşlardan biri ise hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SALDIRGANLARIN DHKP/C ÜYESİ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemeler sonucunda, öldürülen teröristlerin terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. Olayın ardından kaçak saldırganlardan biri ise yaralı olarak yakalandı.

PINAR BİRKOÇ'UN MEKTUPLARI CUMHURİYET GAZETESİ'NDE YAYINLANMIŞ

Saldırganlardan Pınar Birkoç'un daha önce defalarca CHP medyalarından Cumhuriyet Gazetesi'ne mektuplar yolladığı ve bu mektupların Sibel Bahçetepe imzasıyla gazetede yayınlandığı ortaya çıktı. Birkoç'un yazdığı mektuplarda taleplerini sıraladığı görüldü.

Cumhuriyet Gazetesi, teröristlerin açıklamalarına yer verirken, Pınar Birkoç'un "19 yaşındaki Pınar Birkoç'tan mektup: 2 yıl ziyaret yasağım hazır beni bekliyor" başlıklı yazısı da CHP medyasında yankı bulmuştu.

Pınar Birkoç'un "Nerede adalet" isimli mektubu da yine Sibel Bahçetepe imzasıyla Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştı.

CUMHURİYET GAZETESİ HABERLERİ KALDIRDI

Öldürülen teröristlere ait mektupların, geçtiğimiz yıllarda Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alması gündem oldu. Gelişmenin üzerine, Cumhuriyet Gazetesi terörist Pınar Birkoç ile ilgili söz konusu haberleri kaldırdı.

Kaldırılan haberlere tıklayan kullanıcılar gazetenin ana sayfasına yönlendirildi.

Cumhuriyet'te terörist Pınar Birkoç'un mektuplarını yayınlayan Sibel Bahçetepe'nin şu anda BirGün Gazete'sinde çalıştığı öğrenildi.