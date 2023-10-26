Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Besteler

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. Ünlü Türk şarkıcılar ve besteciler, bu özel anı taçlandırmak için marşlar hazırladı.

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Cumhuriyet'in 100. yılına özel besteleriyle Türkiye'nin dört bir yanındaki kutlamalara müzikleriyle eşlik edecekler.

Rock müziğin sevilen isimlerinden Kıraç, '100. yıl özgürlük marşı' adlı eserini kendine özgü tarzıyla anlatıyor.

Türk müziğinin efsanelerinden Erol Evgin'den "100 yılda yüz akıyla" adlı marşı.

Tarkan'ın güçlü sesi ve etkileyici sözleriyle, Türkiye'nin geçmişi, bugünü ve geleceğiyle birlikte Cumhuriyet'e olan sevgisini anlatıyor.

Rap şarkıcısı Norm Ender, Türk'ün yolu Cumhuriyet, parla 100 yaşındasın diyor 'Parla' adlı marşında.

Azerbaycanlı sanatçı Turan Manafzade'de "Türkiye 100" Marşımı büyük bir mutluluk ve gururla paylaşırım. Bu beste benim Cumhuriyetimize olan en güzel duygularımın ve içten temennilerimin bir temsiliyetidir. Nice 100 yıllara canım Türkiyem!" dedi.

Barış Manço'nun vasiyeti olan, 50 yıl önce Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel bestelediği "2023" eseri de unutulmadı. Büyük sanatçının müzikal vasiyeti 100. yılda yeniden doğacak.

TGB ve CDK Tarihi Güne Özel Anıtkabir'e YürüyecekTGB ve CDK Tarihi Güne Özel Anıtkabir'e YürüyecekYurt
# 100. yıl # cumhuriyet
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