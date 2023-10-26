TGB ve CDK Tarihi Güne Özel Anıtkabir'e Yürüyecek

Tarihi güne sayılı günler kaldı. Cumhuriyet’in 100’üncü yılı coşkuyla kutlanacak. Türkiye Gençlik Birliği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel birinci meclis önünden yürüyecek.



7’den 70’e tüm vatandaşın katılacağı yürüyüşe Türkiye’nin aydınlarından da destek çağrısı geldi.



Akademisyen yazar Doktor Kemal Ateş, yürüyüşünün anlamının büyük olduğunu belirtti.

“Kısa Türkiye Tarihi” kitabı ile bilenen Türkiye’nin önemli Tarihçisi Sina Akşin’de 100’üncü yıl yürüyüşünü destekledi.