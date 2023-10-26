TGB ve CDK Tarihi Güne Özel Anıtkabir'e Yürüyecek

Cumhuriyetin 100’üncü yılına sayılı günler kaldı. Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği, Ankara’nın merkezine açtıkları masa ile sahalarda coşkulu sloganları ile vatandaşları 100’üncü yıl yürüyüşüne çağırıyor. Türkiye’nin aydınlarından da yürüyüşe destek çağrısı geldi.

TGB ve CDK Tarihi Güne Özel Anıtkabir'e Yürüyecek
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Tarihi güne sayılı günler kaldı. Cumhuriyet’in 100’üncü yılı coşkuyla kutlanacak. Türkiye Gençlik Birliği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel birinci meclis önünden yürüyecek.

7’den 70’e tüm vatandaşın katılacağı yürüyüşe Türkiye’nin aydınlarından da destek çağrısı geldi.

Akademisyen yazar Doktor Kemal Ateş, yürüyüşünün anlamının büyük olduğunu belirtti.

“Kısa Türkiye Tarihi” kitabı ile bilenen Türkiye’nin önemli Tarihçisi Sina Akşin’de 100’üncü yıl yürüyüşünü destekledi.

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