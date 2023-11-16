Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel Çalıştay! Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Akın Levent Çalıştayı Değerlendirdi

USMER ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 Yılında Asya'da Devlet Birikimi Çalıştayı' düzenleyecek. Türk devriminin birikimi ve devlet kurma tecrübesinin ele alınacağı çalıştayın ayrıntılarını Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Akın Levent açıkladı.

Cumhuriyetin 100. Yılında Ulusal Strateji Merkezi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi önemli bir etkinliğe hazırlanıyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Asya'da Devlet Birikimi Uluslararası Çalıştayının ayrıntılarını Ulusal Kanal'a anlattı.

Türk Dünyasının özlenen hedeflerine ulaşması yönünde çalışmaya devam edeceklerini belirten Levent, üniversite çalışmalarını anlattı. Erzincan'ı Türk dünyası çalışmalarının önemli bir merkezi yapmak hedefler arasında.

Rekör, 17 Kasım Saat 10.00'da başlayacak çalıştaya herkesi davet etti.

Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Çalıştay: USMER Başkanı Şule Perinçek Çalıştayın Detaylarını AçıkladıCumhuriyetin 100. Yılına Özel Çalıştay: USMER Başkanı Şule Perinçek Çalıştayın Detaylarını AçıkladıGündem
# USMER # Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi # Akın Levent
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