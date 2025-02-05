DEAŞ'a büyük darbe! 164 şüpheli yakalandı!

Türkiye, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son bir hafta içinde 21 ilde gerçekleştirilen "GÜRZ-44" operasyonlarında 164 DEAŞ mensubunun yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti. İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlarda, örgüt üyelerinin faaliyetlerine ve finansal destek mekanizmalarına darbe indirildiği vurgulandı.

TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Operasyonlar, Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Burdur, Bursa, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa'da düzenlendi.

Yakalanan 164 şüphelinin, DEAŞ terör örgütü içinde aktif olarak faaliyet gösterdiği ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edildi.

Operasyonlarda ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve polis ekiplerini tebrik ederek, “Terörü ülkemizden topyekûn mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız” mesajını paylaştı.