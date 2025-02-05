İstanbul'da kar keyfi başladı: AKOM ve Meteoroloji’den yeni uyarılar!

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Hangi ilçeler kar altında, hangilerinde yağmur devam ediyor? İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul'da kar keyfi başladı: AKOM ve Meteoroloji’den yeni uyarılar!
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İstanbulluların günlerdir beklediği kar yağışı nihayet başladı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından, İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

İstanbul’un bazı ilçelerinde kar yağışı devam ederken, bazı ilçelerde ise karlı hava yerini karla karışık yağmura bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar’da kar; diğer dokuz ilçede ise karla karışık yağmur beklendiğini kaydetti.

İBB AKOM’un açıklamasına göre, çarşamba ve perşembe günleri de kar yağışı etkisini sürdürecek.

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