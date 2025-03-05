DEAŞ’a darbe: 22 ilde operasyon, 47 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DAEŞ'e karşı düzenlenen operasyonlarda 47 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

22 ilde 2 hafta boyunca devam eden operasyonlarda DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüne yardım ettikleri ve örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları tespit edilen 47 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesindeki il jandarma komutanlıkları tarafından operasyonların yürütüldüğü belirtti.

Yerlikaya sosyal medya hesabından ; Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için terör örgütlerine yönelik yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.