DEAŞ’a 'Gürz' darbesi: 57 ilde 536 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; il emniyet müdürlükleri TEM şubeleri tarafından yürütülen kapsamlı operasyonlar neticesinde, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik önemli operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

Yakalanan şüphelilerin örgüt içinde faaliyet yürüttüğü, finans sağladığı ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu tespit edilmiştir. Toplumsal dayanışma ve ortak değerlerimiz, terörle mücadelede en güçlü savunma mekanizmalarımızdır. Terörü ülkemizden kökten temizlemek için kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyoruz. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Milli İstihbarat Teşkilatımıza ve sahada görev yapan tüm polislerimize teşekkür ediyorum."