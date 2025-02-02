Deha 18. Bölüm Tek Parça Full İzle!

SHOW TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Deha dizisinin son bölümünde yaşananlar merak konusu oldu. 'Deha'nın dikkat çeken konusu ve başarılı oyuncu kadrosunu ele aldık. Dizinin son bölümünü (yeni bölüm) izleyebileceğiniz link haberimizde. İşte Show TV Deha 18. bölüm izle dizi izle linki.

DEHA DİZİSİ 18. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Devran, Kuduz’un onu bıraktığı cehennemden kurtulmayı başarsa da farkında olmadan bıraktığı iz, Faruk müdürün Cesur’un yaptığı ihbarın peşinden gitmesine neden olur. Altınları polise yakalanmadan elden çıkarmaya çalışırken Cesur yine boş durmaz ve ucu Yaman’a dokunacak bir atak yapar. Bu durum İskender ve Yaman arasındaki ilişkiyi farklı bir boyuta taşırken Devran, kardeşinin başına gelenlerden sonra nasıl bir insana dönüştüğünü çok sert bir şekilde kanıtlar.

Bu süreçte ise hastalığı ile ilgili yüzleşmek zorunda kaldığı İmre de ona yardım eder. Devran, Cesur’a hazırladığı sürprizi ortaya çıkarırken onu kurtulduğunu sandığı cinayetle ilgili çok daha büyük bir sürpriz beklemektedir. Bu süreçte ise hastalığı ile ilgili yüzleşmek zorunda kaldığı İmre de ona yardım eder.