Ege’de sarsıntılar artıyor! Tsunami ve büyük deprem riski mi var?

Yer Bilimci Prof. Dr. Doğan Perinçek, özellikle Muğla ve Aydın kıyıları için önemli uyarılarda bulunarak, Santorini’de olası bir volkanik patlamanın yaratabileceği etkileri değerlendirdi.

Prof. Dr. Perinçek, "Başta ciddiye almamıştım ama sarsıntılar hızla arttı. İş ciddiye biniyor, umarım korkulan olmaz" dedi.

Son 4 gündür devam eden depremlerin Santorini Adası çevresinde derinlerdeki volkanik aktivitenin güçlenmesine bağlı olabileceğini belirten Perinçek, bölgedeki jeolojik hareketliliğin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

⏳ Tarihi bir hatırlatma yapan Perinçek, 3.500 yıl önce Santorini’deki büyük patlamanın Minos Medeniyeti’nin sonunu getirdiğini ve tsunami dalgalarının tüm Ege kıyılarını vurduğunu ifade etti.

Tsunami dalgalarının Mısır’a kadar ulaştığını ve küllerin Ege kıyılarına yağdığını belirten Perinçek, “Ege Denizi’ne saçılan pomza taşlarını Kuzey Ege kıyılarında ve Gökçeada’da bulduk” dedi.

Santorini Tekrar Patlar mı?

Perinçek’e göre, Santorini’nin yeniden patlama olasılığı düşük olsa da tamamen göz ardı edilmemeli.

Eğer bir patlama yaşanırsa:

Muğla ve Aydın kıyıları büyük depremlerle sarsılabilir.

Tsunami dalgaları kıyı bölgeleri tehdit edebilir.

Gökyüzüne yayılacak volkanik küller çevre ve hava ulaşımında sorun yaratabilir.

Uzmanlar, bölgedeki gelişmelerin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtiyor.