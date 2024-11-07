DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına, başkan vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, belediyelere yapılan görevlendirmelerle ilgili açıklamaları nedeniyle DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına, başkan vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak Siirt Milletvekili ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın 4 Kasım 2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç'un 4 Kasım 2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.