DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı. Soruşturmaların, belediyelere yapılan görevlendirmelerle ilgili yapılan açıklamalar nedeniyle başlatıldığı bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu
Yayınlanma: Güncellenme:

Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına, başkan vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, belediyelere yapılan görevlendirmelerle ilgili açıklamaları nedeniyle DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu - Resim : 1

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına, başkan vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak Siirt Milletvekili ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın 4 Kasım 2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç'un 4 Kasım 2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

"Mercek-27": 2 bin 274 silah ele geçirildi, 1.664 şüpheliye işlem"Mercek-27": 2 bin 274 silah ele geçirildi, 1.664 şüpheliye işlemGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

tuncer bakırhan DEM Parti soruşturma içişleri bakanlığı son dakika
Günün Manşetleri
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı
Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme
Donald Trump'ın yeni kabinesinde kimler olacak?
2 bin 274 silah ele geçirildi, 1.664 şüpheliye işlem
Trump döneminde ABD-Türkiye ilişkileri nasıl olacak?
Ersin Tatar'dan Türk Dünyası'na çağrı
Hakan Fidan, ABD'deki seçim sonrasını işaret etti
Hizbullah İsrail’e roket attı
Rusya'dan seçimleri Trump'ın kazanmasıyla ilgili ilk açıklama
4 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
Donald Trump'ın yeni kabinesinde kimler olacak? Donald Trump'ın yeni kabinesinde kimler olacak?
Zelenskiy ile Trump görüştü Zelenskiy ile Trump görüştü
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı
2 bin 274 silah ele geçirildi, 1.664 şüpheliye işlem 2 bin 274 silah ele geçirildi, 1.664 şüpheliye işlem