DEM Parti heyeti, Bahçeli ile görüşecek

DEM Parti heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
DEM Parti heyeti, Bahçeli ile görüşecek
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, daha önce açıkladıkları üzere Meclis’teki siyasi partilerle görüşme turuna başladı. Heyet, İmralı ziyaretinin ardından ilk olarak DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı gelişmeler konusunda bilgilendirdi.

Bugün saat 13.30’da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile, saat 15.00’te ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek olan heyet, Meclis’teki siyasi parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra STK’lar, sendikalar, emek ve meslek örgütleri gibi çeşitli toplumsal çevrelerle de görüşmeler yapacak.

İmralı’daki görüşmelerin detaylarının paylaşılacağı ve görüş ve önerilerin alınacağı ziyaretlerin ardından heyetin kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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