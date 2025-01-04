DEM Parti heyetine 2. kez İmralı yolu açılıyor! İşte ikinci görüşme ile ilgili iddialar

DEM Parti'nin İmralı heyetinin, perşembe günü başlayan görüşme trafiğini hızlıca tamamlayarak, gelecek hafta yeniden Abdullah Öcalan'ı ziyarete gitmeyi planladığı bildirildi.

Kulislerde, ikinci ziyaretin 10 Ocak cuma yapılacağı konuşuluyor. İkinci ziyarette, DEM Partili Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder’e Ahmet Türk de eşlik edebilir.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, DEM Parti heyetinin, 6 ve 7 Ocak’ta Ankara’daki siyasi görüşmelerini tamamlamasının ardından da Edirne Cezaevi’ndeki Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmesi planlandı.

DEM heyeti İmralı’ya 2. kez gitmeden önce siyasal parti temsilcileri başta olmak üzere yaptıkları bütün görüşmeleri özetleyen bir raporu kamuoyuyla paylaşacak.

Heyet bu raporda iktidar ve muhalefetin açılıma yaklaşımını, meclis çatısı altında ortak hareketin mümkün olup olmadığına ya da nasıl olabileceğine dair izlenimlerini paylaşacak. Rapor, heyetin ikinci İmralı ziyaretinde Öcalan’a iletilecek.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, DEM Parti’nin bileşeni olan Demokratik Toplum Kongresi de “halkların eşit ve özgür yaşam yolunda, çözüm barışta” sloganıyla imza kampanyası başlatacak. DTP’nin, aynı başlıkla gelecek ay uluslararası bir konferans planladığı da belirtiliyor.

DEM Parti’nin ayrıca, Ayn El Arap’taki YPG’li teröristlere destek amacıyla Nusaybin ve Suruç’ta başlattığı nöbet eylemlerinin bir ayağı olarak “ekmek ve barış” konulu kampanya başlatacağı da gelen bilgiler arasında...