SON DAKİKA! 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları açıklandı

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Irak'ın kuzeyinde yeni operasyonlara imza atıldı. Operasyonların ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!" dedi.