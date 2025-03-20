DEM Parti İmamoğlu için acil toplandı

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, olağanüstü toplantısını Diyarbakır’da gerçekleştirdi. Toplantının ana gündemi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki kişilerin gözaltına alınmasıydı.

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DEM Parti İmamoğlu için acil toplandı
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Toplantıda, yargının siyasete alet edilmesi eleştirilerek, yaşanan olayların "sivil darbe" olarak nitelendirildiği belirtildi. 27 Şubat’ta kamuoyuna açıklanan Abdullah Öcalan’ın çağrısı hatırlatıldı. İmamoğlu’na yönelik suçlamalardan biri olan "Kent Uzlaşısı"nın suç olmadığının altı çizildi.

Açıklamada, “İç barışı sağlama çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde, kent uzlaşısını suçmuş gibi göstermek, telafisi mümkün olmayacak yanlışlara yol açacaktır” denildi. Ayrıca gözaltına alınanların serbest bırakılması talep edildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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