DEM Parti İmamoğlu için acil toplandı

Toplantıda, yargının siyasete alet edilmesi eleştirilerek, yaşanan olayların "sivil darbe" olarak nitelendirildiği belirtildi. 27 Şubat’ta kamuoyuna açıklanan Abdullah Öcalan’ın çağrısı hatırlatıldı. İmamoğlu’na yönelik suçlamalardan biri olan "Kent Uzlaşısı"nın suç olmadığının altı çizildi.

Açıklamada, “İç barışı sağlama çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde, kent uzlaşısını suçmuş gibi göstermek, telafisi mümkün olmayacak yanlışlara yol açacaktır” denildi. Ayrıca gözaltına alınanların serbest bırakılması talep edildi.