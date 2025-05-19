DEM Parti siyasi parti temaslarına başlıyor!

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası DEM Parti, siyasi partilerle görüşme turuna başlıyor. Ekonomim'e göre, bu kapsamda, DEM Parti heyeti bugün Saadet Partisi ve DEVA Partisi'ni ziyaret edecek. Yarın ise CHP ile masaya oturacak. DEM Parti’nin siyasi temasları 23 Mayıs Cuma günü Gelecek Partisi ziyaretiyle devam edecek.

DEM Parti heyetinde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın yanı sıra Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit de yer alacak. Yapılacak görüşmelerde, barış sürecine yönelik atılacak adımların masaya yatırılması bekleniyor.

İMRALI ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DEM Parti'nin siyasi temaslarının hemen öncesinde, partinin İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol, PKK'nın fesih kararı sonrası teröristbaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da bir görüşme gerçekleştirdi. Bu ziyaret, PKK'nın silah bırakma kararı sonrası yapılan ilk İmralı teması olarak kayıtlara geçti.

DEM Parti yetkilileri, Öcalan'ın görüşmedeki mesajlarını da kamuoyuyla paylaştı. Teröristbaşı Öcalan'ın şu sözleri dikkat çekti:

"Sırrı Süreyya Önder ile son bir defa konuşmamak içimde ukde kaldı. Değerli bir anısı var. Yaşatmak lazım. Türkiye için bilge bir kişiydi. Onun boşluğunu hissettirmeyeceğiz.

Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var. Yaptığımız şeyler büyük bir paradigma değişikliğini ifade ediyor.

Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir. Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz.

Heyetimiz aracılığıyla bana ve geliştirdiğimiz barış ve kardeşlik sürecine dair mesaj ve dayanışma dileklerini, mektuplarını ileten aydınlara Alain Badiou ve Slavoj Žižek şahsında teşekkürlerimi iletiyorum. Ortak enternasyonal ve sosyalist çalışmalarda buluşmayı diliyorum."