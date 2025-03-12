DEM Parti’den Erdoğan’a görüşme talebi! İmralı heyeti randevu bekliyor

DEM Parti'nin İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talebinde bulundu. Parti yetkililerinin, Erdoğan ile doğrudan bir görüşme gerçekleştirmek amacıyla randevu talebi ilettiği öğrenildi.

Son Dakika haberine göre, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Heyetimiz Sayın Erdoğan'la görüşecek, görüşmeli. Niye görüşmesin yürütmenin başı. Bir meselenin çözümünün en önemli taraflarından birisidir. Biz buradayken heyetimiz de bugün ya da yarın sabah başvurusunu yapacak. Görüşme önemlidir. Daha önceden olması gerekiyordu, hep olması gerekiyor. Türkiye'nin 50 yıllık bir sorununu konuşuyoruz, çok önemli bir sorununu konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı da başka siyasi partiler de dahil olmalı. Heyetimiz başvurusunu yapıp kısa sürede görüşecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleşen AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlamıştı.

DEM Parti'nin İmralı heyetiyle görüşmesine yönelik sorulan soruya Erdoğan, "Arkadaşlarım İmralı heyeti ile görüşecek. Benden randevu isterlerse veririm." ifadelerini kullanmıştı.