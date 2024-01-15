DEM Parti'den itiraf: "Öcalan'ı görüştük"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 11 Ocak'ta Dem Partisi Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı genel merkezde kırmızı halıyla karşıladı.



Görüşmeden sonra yapılan ortak açıklamada gündemin yerel seçim, yargının Can Atalay kararı ve kayyumlar olduğu belirtildi.



CHP ve DEM Parti liderliği arasında yapılan görüşmede Abdullah Öcaln'ın da gündem olduğu ortaya çıktı. CHP Genel Merkezinde Öcalan ve tecritin konuşulduğunu DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel açıkladı.

- Bugün şüphesiz, Kürt sorunu, Kürt sorununa yönelik CHP'nin ve genel olarak muhalefetin yaklaşımı, tecrite ve tecritin aslında çözüm önündeki engelleyici rolüne dair tartışmalar yürütüldü. Bizim gündemimizde bu vardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri sınırlarımızda ve sınır ötesinde kıyasıya terörle mücadele verirken, CHP ise Dem Parti ile seçim pazarlığına oturuyor. Hatta cephede Mehmetçiğin moralini bozacak bildiriye imza atılıyor.