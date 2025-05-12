DEM Parti’den PKK'nın fesih kararına ilk yorum

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, PKK'nin fesih kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kararın önemine dikkat çeken Bakırhan, bu gelişmenin Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini ifade etti.

Bakırhan açıklamasında, "Kongre Türkiye’ye hayırlı olsun. Artık demokratik Türkiye’yi inşa etmemek için herhangi bir gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız" ifadelerini kullandı.