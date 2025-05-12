Uçum: Terörsüz Türkiye ile tarihsel bir yükseliş dönemi başlıyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin terörsüz bir döneme geçişte temel aşamayı tamamladığını belirtti.

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Uçum: Terörsüz Türkiye ile tarihsel bir yükseliş dönemi başlıyor
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Uçum, bu süreci “yeni bir başlangıç” olarak tanımlarken, demokrasi ve hukuk alanlarında kapsamlı reformların yapılacağı mesajını verdi.

Uçum, “Bu açıklama, Kürt vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti ile bütünleşmesinin tarihsel bir teyidi ve ilanıdır” dedi.

“Türkiye için tarihsel bir yükseliş dönemi başlamaktadır” diyen Uçum, yeni anayasa ve hukuk reformlarının gündeme geleceğini ifade etti. “Demokrasi ve hukuk alanında, ulusal ve yurtsever değerler temelinde yeni bir aşamaya geçileceği herkesin kabulündedir” sözleriyle siyasi dönüşüm vurgusu yaptı.

Uçum, Cumhuriyetin kuruluş sürecinin “terörsüz Türkiye” ile birlikte tamamlanacağını belirterek şunları kaydetti:
“Kurtuluşla başlayan ve Cumhuriyetin ilanıyla tescillenen Kuruluş sürecimiz, terörsüz bir Türkiye'ye geçişin ardından yeni anayasa başta olmak üzere yapılacak kapsamlı reformlarla tamamlanacaktır.”

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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