Tarihi zirveye doğru: Zelenski 15 Mayıs’ta Türkiye’ye geliyor

Zelenski, sosyal medyadan yayımladığı video mesajında, “Bu Perşembe, 15 Mayıs'ta Türkiye'de olacağım ve Putin’in de Türkiye’ye gelmesini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Ukrayna lideri ayrıca, Rusya’nın herhangi bir ek koşul öne sürmeden 30 günlük ateşkesi derhal kabul etmesi gerektiğini söyledi. Zelenski bu çağrıyı, Kiev’de kendisini ziyaret eden Avrupalı liderlerin desteğiyle yineledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, Kiev’de Zelenski ile yaptıkları görüşmede Moskova’dan ek koşulsuz ateşkes talep etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise bu açıklamaların ardından doğrudan müzakere için İstanbul’u önererek, “Bizim tekliflerimiz masada. Karar artık Ukrayna yönetimine ve onların destekçilerine kalmış durumda” ifadelerini kullandı.