DEM Partili Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan gözaltına alındı! Halkı isyana çağırmıştı

Tunceli Belediyesine kayyım atanmasının ardından "Dersim'i nasıl işgal ettilerse bugün belediyemizi işgal ediyorlar" sözleriyle kışkırtma çağrısı yapan DEM Partili Eş Belediye Başkanı Birsen Orhan, gözaltına alındı. Orhan, 24 Kasım'da ev hapsi cezası almıştı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
DEM Partili Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan gözaltına alındı! Halkı isyana çağırmıştı
Yayınlanma:

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından İçişleri Bakanlığı kayyım atamıştı.

Kayyımın ardından kışkırtmaların başını çeken Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan, belediyenin önüne gitmiş, provokasyon yapmış ve halkı "savaşmaya" çağırmıştı. Birsen Orhan, "Bunlar işgalci, bunlar Dersim’i nasıl 1938’de işgal ettilerse bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar. Gelin göğüs verin, birlikte savaşalım." demişti.

Birsen Orhan, sözlerinin ardından "halkı suç işlemeye teşvik" suçundan yurt dışı yasağı konularak ev hapsine çarptırılmıştı.

Sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyuran Birsen Orhan, "Gözaltına alınıyorum. Pertek Emniyetince" ifadesini kullandı.

ANKARA'DAKİ PKK/KCK SORUŞTURMASI

Öte yandan PKK soruşturması kapsamında gözaltına alınan DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ ve Diyarbakır Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar tutuklandı.

Soruşturma savcılığı Cengiz Dündar'ın, PKK'nın üst yönetimi ile görüşmeler yapmak için Kandil'e gittiği tespit etti. İki DEM Parti yetkilisi de “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” ile suçlandı.

Mahkeme ayrıca İnsan Hakları Derneği kurucularından Nimet Tanrıkulu, Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan, Genel-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, Halef Caruş, Ecevit Odabaşı, Nusrat Akın ve Serdar Ekingen’in de tutuklamasına karar verdi.

Halep saldırısını destekleyenlere uyarı! Türkiye, HTŞ'yi terör örgütü kabul ediyorHalep saldırısını destekleyenlere uyarı! Türkiye, HTŞ'yi terör örgütü kabul ediyorGündem
tunceli DEM Parti Birsen Orhan
Günün Manşetleri
Kayseri'de fabrika yangını
Doğu Perinçek'ten Halep açıklaması
DEM Partili Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan gözaltına alındı
Halep saldırısını destekleyenlere uyarı
Güngören'de enkaz altında kalan işçi aranıyor
Halep'te çatışmalar sürüyor
Suç örgütlerine "Kuyu" darbesi
Ankara'da terör örgütlerine büyük darbe
Resmi Gazete'de duyuruldu
Anadolu Efes, deplasmanda ASVEL'e yenildi
Çok Okunanlar
Resmi Gazete'de duyuruldu Resmi Gazete'de duyuruldu
Doğu Perinçek'ten Halep açıklaması Doğu Perinçek'ten Halep açıklaması
Suç örgütlerine "Kuyu" darbesi Suç örgütlerine "Kuyu" darbesi
Borç kavgası kanlı bitti: Şüpheli aranıyor Borç kavgası kanlı bitti: Şüpheli aranıyor
Tost tartışması pompalı saldırıyla sonuçlandı Tost tartışması pompalı saldırıyla sonuçlandı