DEM Partili Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan gözaltına alındı! Halkı isyana çağırmıştı

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından İçişleri Bakanlığı kayyım atamıştı.

Kayyımın ardından kışkırtmaların başını çeken Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan, belediyenin önüne gitmiş, provokasyon yapmış ve halkı "savaşmaya" çağırmıştı. Birsen Orhan, "Bunlar işgalci, bunlar Dersim’i nasıl 1938’de işgal ettilerse bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar. Gelin göğüs verin, birlikte savaşalım." demişti.

Birsen Orhan, sözlerinin ardından "halkı suç işlemeye teşvik" suçundan yurt dışı yasağı konularak ev hapsine çarptırılmıştı.

Sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyuran Birsen Orhan, "Gözaltına alınıyorum. Pertek Emniyetince" ifadesini kullandı.

ANKARA'DAKİ PKK/KCK SORUŞTURMASI

Öte yandan PKK soruşturması kapsamında gözaltına alınan DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ ve Diyarbakır Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar tutuklandı.

Soruşturma savcılığı Cengiz Dündar'ın, PKK'nın üst yönetimi ile görüşmeler yapmak için Kandil'e gittiği tespit etti. İki DEM Parti yetkilisi de “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” ile suçlandı.

Mahkeme ayrıca İnsan Hakları Derneği kurucularından Nimet Tanrıkulu, Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan, Genel-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, Halef Caruş, Ecevit Odabaşı, Nusrat Akın ve Serdar Ekingen’in de tutuklamasına karar verdi.