DEM Parti'nin Aleviliği kullanma çabası: "Aleviliğin altını oyuyorlar"

DEM Parti yönetimindeki alevi kuruluşları, terörle bağlantısı olduğu tespit edilen ve görevlerinden alınan belediye başkanlarına sahip çıktı. Kayyım atamalarına karşı isyana çağırdı.

Alevi toplumunu DEM Partinin yönetimindeki derneklerin kışkırtmalarına karşı uyanık olmaya çağıran Avrupa Alevi Düşünce Derneği Genel Başkanı İsmet Abbasoğlu ise bu kuruluşların artık Alevileri temsil etmediğini vurguladı:

"Alevi kimliğinle, kurumsal kimliğinle orada Aleviliği temsil edip burada o tarz işlerin peşinde olmanın arkasında bir şey arıyorum ki bu da çok sakıncalı. Alevileri ateşe atmaktır. Alevileri sanki bir tarafın temsilcisi gibi göstermektir. Alevilerin ya da alevi kurumlarının asıl amacının siyasi bir çalışma olduğu imajı ortaya yaymaktır ki bu değil bu kesinlikle kabul edilmiyor. Alevi kurumlarının asıl öz amacı Aleviliğin inancını anlatmak."

Alevileri ötekileştirmek için bu açıklamaların yapıldığını belirten Abbasoğlu, söz konusu derneklerin Alevilik kültürünü yaşatmaya yönelik çaba da harcamadığını belirtti:

"Cemevi kuruyorlar ama Cemevini görevi dışında kullanıyorlar. Kültür faaliyeti yapıyorlar sonucunda protestolara döndürüyorlar. tehlikeli. Çünkü bu ülkedeki her siyasi faaliyetlerin en önünde aleviler gitmeye başladı. Aleviler aslında gitmiyor Alevi kurumu olarak gözüken kurumlar bunu yapıyor."