DEM Partili Belediyelerde işten çıkarmalar devam ediyor: 720 kişi işsiz kaldı

PKK terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti yönettiği belediyelerde işçi atmaya hız verdi.Diyarbakır’da 3 belediye bir hafta içinde 62 kişinin işine son verdi. Kayapınar 25 kişi, Bağlar Belediyesi 25 kişi ve Büyükşehir Belediyesi 12 kişinin iş sözleşmesini fesh etti.

Belediye çalışanları işten atıldıklarını cep telefonlarına SGK tarafından gönderilen mesajla öğrendi. Mesajda iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiği bildirildi.

Diyarbakır’da DEM Parti’nin yönettiği belediyeler şu ana kadar 720 emekçiyi işten çıkarttı. Atılan işçiler Hizmet İş Sendikası önderliğinde direniş çadırı kurdu ve 138 gündür eylemlerine devam ediyor.

Öte yandan bütçe yetersizliği nedeniyle işçi atan aynı belediyeler 1000’i aşkın işçi alımı yaptı. Alınan kişilerin büyük çoğunluğunun da terör örgütü iltisakı nedeniyle Kayyım tarafından işten atılan kişiler olduğu biliniyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde DEM Partili belediyelerin çıkardığı işçi sayısı en az 1710 oldu. Van İpekyolu Belediyesi 272 kişi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 252, Iğdır Belediyesi 204 kişi ile en çok işçi atan belediyeler oldu.