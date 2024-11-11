4 can kaybıyla sonuçlanan tır kazasında mahkeme kararını verdi

Bakırköy'de 11 Mart günü meydana gelen ve Recep Aytekin ile ailesinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin yargılama sona erdi. Tır şoförü Mehmet Fettahoğlu, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 11 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
4 can kaybıyla sonuçlanan tır kazasında mahkeme kararını verdi
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Florya istikametinde seyir halindeyken kullandığı tırın dorsesi üst geçide çarpan Fettahoğlu'nun aracı, Recep Aytekin'in kullandığı otomobilin üzerine devrilmiş, kazada Aytekin ve ailesi Güler Aytekin, Sultan Aytekin ve Merve Aytekin yaşamını yitirmişti.

İddianamede Fettahoğlu'nun, 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, savunmalar ve müşteki talepleri dinlendikten sonra mahkeme, Fettahoğlu'na verilen cezada takdir indirimi uygulayarak hapis cezasını 11 yıl 1 aya indirdi ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaza tespit tutanağında, kazanın gerçekleştiği güzergâhta ağır tonajlı araçlar için yükseklik uyarılarının bulunduğu belirtilirken, sanığın bu kurallara uymadığı ve yoluna devam ettiği vurgulandı. Fettahoğlu ise ifadesinde, aynı yolu daha önce de kullandığını ve yavaş geçtiğini belirtti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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