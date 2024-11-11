Bel ve boyun ağrısı çekenler dikkat: Canan Karatay formülü verdi

Karatay, boyun ve bel ağrılarının kış aylarında daha da yaygınlaştığını belirterek, bu ağrılara karşı doğal yöntemlerin önemine dikkat çekti. "Boyun tutulmasına ne iyi gelir?", "Boyun ağrısı başa vurur mu?", "Evde boyun ağrısı nasıl tedavi edilir?" gibi sorular, arama motorlarında sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Karatay, boyun ve bel ağrılarının birçok farklı nedeni olabileceğini vurgulayarak, her ağrının fıtıkla karıştırılmaması gerektiğini söyledi ve önemli uyarılarda bulundu.

BOYUN AĞRISINA KARŞI KARATAY'DAN ÇÖZÜM

Prof. Dr. Canan Karatay, yayımladığı videoda boyun ve bel ağrısını önlemenin doğal yöntemlerini anlattı ve şu ifadeleri kullandı:

- Her boyun, ense ağrısı boyun fıtığı anlamına gelmez; bu, modern tıbbın bir yanılgısıdır. Boyun ağrılarının en önemli sebeplerinden biri, kazalar sonrası gelişen duruş bozukluklarıdır. Kaza olmasa bile bilgisayar başında uzun süre oturmak bu soruna yol açabilir. Ayrıca, gece yastık seçiminde yanlış tercihler de boyun ağrısına neden olabilir. Soğuk hava da boynun tutulmasına yol açan faktörlerden biridir. Boyun fıtığı, el ve kollarda uyuşukluk ve felce sebep olabilir. Baş ağrısı ise genellikle boyundaki kasların kasılmasından kaynaklanır ve temelinde kronik inflamasyon yatmaktadır. Bu yüzden kış aylarında boynun sıcak tutulması önemlidir. Naylon içeren, doğal olmayan giysiler bu ağrıları artırabilir. Bilgisayar başında çalışanların düzenli olarak kalkıp hareket etmesi çok önemlidir.

Karatay, en iyi ağrı kesici yöntemi ise şöyle açıkladı: "Boynu ve ağrıyan kasları sıcak ve ılık tutmak, sıcak su torbası kullanmak, sarı kantaron yağı ile masaj yapmak en etkili yollardır. Ayrıca, sıcak kaplıca suları da fizik tedavi etkisi göstererek iyi gelir."