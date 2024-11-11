Çorum'da feci kaza! Onlarca yaralı var

Çorum'un Osmancık ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İşçi servisi ile traktörün çarpıştığı kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Çorum'da feci kaza! Onlarca yaralı var
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Çorum'un Osmancık ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Çorum-Osmancık kara yolu Kargı köyü mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, M.A. (54) idaresindeki 55 APJ 027 plakalı işçi servisi, yola çıkan K.A'nın (26) kullandığı 19 HP 846 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da feci kaza! Onlarca yaralı var - Resim : 1

Kazada, sürücü M.A. ile birlikte serviste bulunan Z.A. (26), B.Ş. (33), S.Ş. (22), E.Ş. (48), A.Ç. (26), İ.E. (41), İ.A. (40), Y.A. (42), N.K. (64), M.A.S. (21), K.S. (45), S.Ö. (28), C.Ş. (38), S.Ş. (32) ve M.B. (45) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan İ.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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