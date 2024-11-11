Tekirdağ'da 17 yaşındaki genç dehşet saçtı! Annesini bıçakla öldürdü, 4 yakınını yaraladı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Fatih Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.Ç, önce annesi N.Ç. ve babası M.Ç'yi, ardından aynı apartmanın alt katındaki dairede oturan amcası G.Ç, yengesi F.Ç. ile dedesi C.Ç'yi bıçakla yaraladı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde anne N.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan anne N.Ç'nin ilçedeki Hasan Orhan Ortaokulunun müdürü olduğu öğrenildi.