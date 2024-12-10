DEM Parti'nin İmralı başvurusuyla ilgili yeni gelişme! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin, İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme başvurusuna ilişkin açıklama yaptı. Sürecin devam ettiğini belirten Bakan Tunç, "Uygun bir günün belirlenmesiyle ilgili çalışmamız olacak." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
DEM Parti'nin İmralı başvurusuyla ilgili yeni gelişme! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığının bütçesinin görüşüleceği TBMM Genel Kurulu'na girişi öncesi gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin, İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme başvurusuna ilişkin konuştu.

DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin daha önce yaptığı "Makul bir süre içinde cevap verilecek." ifadeleri hatırlatılarak "Makul süre doldu mu?" sorusunu yanıtlayan Bakan Tunç, "Başvuru dilekçesi 26 Kasım'daydı. Dilekçeyi aldık. O zaman da sizlere söylediğim gibi 'Değerlendiriyoruz.' demiştik. Bu süreç devam ediyor. Burada uygun bir günün belirlenmesiyle ilgili çalışmamız olacak. Size sonucu bildireceğiz inşallah." dedi.

DEM Parti'nin İmralı başvurusuyla ilgili yeni gelişme! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı - Resim : 1

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın bir an evvel yapılmasını bekliyoruz." demişti. Bahçeli’nin bu sözlerinin ardından 26 Kasım tarihinde DEM Parti, Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığına başvuruda bulunmuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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