Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı

Eski manken Deniz Akkaya ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Akkaya hakkında, çocuğunun vesayet davasına bakan hakime yönelik "hakaret" ve "tehdit" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
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Eski manken Deniz Akkaya, çocuğunun vesayet davasına bakan hakime yönelik sosyal medya hesabından "hakaret" ve "tehdit" içerikli paylaşımlarda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu paylaşımlar nedeniyle Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılık, Deniz Akkaya hakkında bu iki suçtan gözaltı kararı verdi.

Emniyet güçlerinin Deniz Akkaya'yı yakalama çalışması sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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