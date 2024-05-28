Deniz Akkaya'nın kızı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından korumaya alındı

Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından kızı ile arasında yaşadığı olayı takipçilerine duyurmuştu. Akkaya, yaptığı açıklamada, kızının telefonuna el koyduğunu söylemişti. Akkaya, "Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum." demişti.

Edinilen bilgiye göre Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başladığı öğrenildi.