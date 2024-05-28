Deniz Akkaya'nın kızı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından korumaya alındı

Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından kızının kendisini balkona kitlediğini duyurmuştu. Yaşanan olaydan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Akkaya'nın kızını koruma altına aldı.

Deniz Akkaya'nın kızı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından korumaya alındı
Deniz Akkaya'nın kızı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından korumaya alındı
Editör: Uğur Çam

Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından kızı ile arasında yaşadığı olayı takipçilerine duyurmuştu. Akkaya, yaptığı açıklamada, kızının telefonuna el koyduğunu söylemişti. Akkaya, "Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum."  demişti.

Edinilen bilgiye göre Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başladığı öğrenildi.

Deniz Akkaya: Beni 1,5 saat balkona kilitlediDeniz Akkaya: Beni 1,5 saat balkona kilitlediYaşam

Kaynak: Anadolu Ajansı

# deniz akkaya # Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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