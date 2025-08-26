Deniz şartları izin vermedi: Halit Yukay'ı arama çalışmaları ertelendi

Edinilen bilgilere göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde sabah saatlerinde çıkarma operasyonu için hazırlık yapıldı. Yaklaşık 68 metre derinlikte bulunan cansız bedenin çıkarılması amacıyla dalış ekipleri hazır bekletildi. Ancak bölgede etkili olan sert rüzgar ve dalgalar nedeniyle dalış gerçekleştirilemedi.

Arama-kurtarma operasyonu kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı TCG IŞIN (A-583) kurtarma ve yedekleme gemisi ile bir sahil güvenlik botu bölgede konuşlandırıldı. Tüm teknik hazırlıklar yapılmasına rağmen uygun dalış şartlarının oluşmaması nedeniyle operasyon ertelendi.

Yetkililer, hava koşullarının elverişli hale gelmesiyle birlikte cansız bedenin çıkarılması için operasyonun yeniden başlatılacağını bildirdi. Çalışmaların uygun şartların sağlanmasının ardından devam edeceği ifade edildi.