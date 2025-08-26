Deniz şartları izin vermedi: Halit Yukay'ı arama çalışmaları ertelendi

Balıkesir’in Erdek açıklarında deniz dibinde tespit edilen ve ünlü iş adamı Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen cansız bedenin çıkarılması, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Deniz şartları izin vermedi: Halit Yukay'ı arama çalışmaları ertelendi
Yayınlanma:

Edinilen bilgilere göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde sabah saatlerinde çıkarma operasyonu için hazırlık yapıldı. Yaklaşık 68 metre derinlikte bulunan cansız bedenin çıkarılması amacıyla dalış ekipleri hazır bekletildi. Ancak bölgede etkili olan sert rüzgar ve dalgalar nedeniyle dalış gerçekleştirilemedi.

Arama-kurtarma operasyonu kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı TCG IŞIN (A-583) kurtarma ve yedekleme gemisi ile bir sahil güvenlik botu bölgede konuşlandırıldı. Tüm teknik hazırlıklar yapılmasına rağmen uygun dalış şartlarının oluşmaması nedeniyle operasyon ertelendi.

Yetkililer, hava koşullarının elverişli hale gelmesiyle birlikte cansız bedenin çıkarılması için operasyonun yeniden başlatılacağını bildirdi. Çalışmaların uygun şartların sağlanmasının ardından devam edeceği ifade edildi.

O havayolu şirketi kilolu yolculardan iki bilet parası alacak!O havayolu şirketi kilolu yolculardan iki bilet parası alacak!Dünya
UYAP’ta skandal: FETÖ dosyalarını kapatan zabıt katibinin davası sürüyorUYAP’ta skandal: FETÖ dosyalarını kapatan zabıt katibinin davası sürüyorGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günün Manşetleri
İşte Atatürk'ün zafer getiren taktikleri
Gazetecilerin öldürülmesini sevinçle karşıladı
“Terörsüz Türkiye sürecinde hiçbir pazarlık yok, hiçbir talep yok”
FETÖ dosyalarını kapatan zabıt katibinin davası sürüyor
Alevi derneklerinden cemevi başkanlığı önünde protesto
Beşiktaş Belediyesi’ne ‘Cumhuriyet Bayramı’ soruşturması
11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi
Memur ve emekliye 2026-2027 zam kararı belli oldu
Yardımlar hedef alınıyor, ölü ve yaralı sayısı artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji’den kritik sağanak uyarısı! Meteoroloji’den kritik sağanak uyarısı!
İstanbul’da elektrik kesintisi uyarısı! İlçe ilçe duyuruldu İstanbul’da elektrik kesintisi uyarısı! İlçe ilçe duyuruldu
Düğün sezonunda altın fiyatları yükselişte! Düğün sezonunda altın fiyatları yükselişte!
11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi 11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi