DENİZKURDU-1 Tatbikatı: Karadeniz ve Akdeniz’de gövde gösterisi!

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen DENİZKURDU-1 Tatbikatı'na dair bir paylaşımda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
DENİZKURDU-1 Tatbikatı: Karadeniz ve Akdeniz’de gövde gösterisi!
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tatbikatın 21-25 Ekim tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Tatbikatın ilk gününe dair bilgiler verilen paylaşımda, TCG GİRESUN firkateyninden satıhtan havaya güdümlü füze atışı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı AH-1W taarruz helikopterinden "CİRİT" ve SH-70 helikopterinden "TEMREN" füzesi atışlarının görüntüleri paylaşıldı.

Paylaşımda, tüm bu atışların başarıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.

DENİZKURDU-1 Tatbikatı kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurların harekata hazırlık eğitimleri, fiili silah kullanımı ve seçkin gözlemci günü faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına bağlı unsurlar görev alıyor.

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