Denizkurdu Tatbikatı nefes kesti! Türk donanması 3 denizde gövde gösterisi yaptı

Türk Deniz Kuvvetleri'nin en kapsamlı tatbikatı Denizkurdu tam 17 bin personelin katılımıyla Ege Karadeniz ve Akdeniz'de icra ediliyor.

Nefes kesen görüntülere sahne olan Denizkurdu tatbikatında, yerli ve milli imkanlarla hedefler başarıyla imha edildi.

Marmaris Aksaz'da tatbikatın basına açık kısmı top atışları ile başladı. SAS timi Taktik Pençe Harekatı gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında Yılancık Adası'na helikopterle intikal eden tim, suya atlayıp yüzerek mayına patlayıcı ve fünye monte etti. Timin helikoptere alınmasının ardından mayın imha edildi.

Düşman unsuru Roketsan tarafından yerli ve milli üretilen Temren güdümlü mermisiyle helikopterden vuruldu. SAT botu tarafından da adanın kuzeydoğu burnundaki atış ile hedef kontrollü olarak patlatıldı.

Tatbikat, denizaltı savunma harbi yeteneklerine yönelik senaryo ile devam etti.

Toplam 17 bin personelin katılımıyla yapılan tatbikatlar 16 Ocak'ta sona erecek.