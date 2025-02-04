Deprem hareketliliği sürüyor: Ege’de 5,2 ile sallandı!

Ege Denizi’ndeki sismik hareketlilik hız kesmiyor. Santorini Adası çevresinde başlayan deprem fırtınası devam ederken, bölgede 28 Ocak’tan bu yana 750’den fazla sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 16.04’te Santorini açıklarında 5,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin bölgedeki hareketliliğin devam ettiğini gösterdiği belirtilirken, uzmanlar artçı sarsıntıların sürebileceği konusunda uyarılarda bulundu.