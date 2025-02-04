Ege'de deprem fırtınası: 754 sarsıntı kaydedildi!

Ege Denizi, 26 Ocak'tan bu yana süren sarsıntılarla hareketli günler geçiriyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 14.00 itibarıyla bölgede 754 deprem kaydedildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ege'de deprem fırtınası: 754 sarsıntı kaydedildi!
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Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu sismik hareketlilikte, farklı büyüklüklerde sarsıntılar yaşandı:

🔹 1’den küçük: 1 deprem
🔹 1-2 arası: 109 deprem
🔹 2-3 arası: 293 deprem
🔹 3-4 arası: 294 deprem
🔹 4-5 arası: 57 deprem

Şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4,9 büyüklüğünde oldu. Depremler, Santorini Adası’nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaştı ve 5 ila 25 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Uzmanlar, Ege’deki sismik hareketliliğin dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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