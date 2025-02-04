Ege'de deprem fırtınası: 754 sarsıntı kaydedildi!

Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu sismik hareketlilikte, farklı büyüklüklerde sarsıntılar yaşandı:

🔹 1’den küçük: 1 deprem

🔹 1-2 arası: 109 deprem

🔹 2-3 arası: 293 deprem

🔹 3-4 arası: 294 deprem

🔹 4-5 arası: 57 deprem

Şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4,9 büyüklüğünde oldu. Depremler, Santorini Adası’nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaştı ve 5 ila 25 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Uzmanlar, Ege’deki sismik hareketliliğin dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.