AFAD ve Kandilli son depremleri açıkladı! İşte 4 Şubat 2025 deprem listesi

Bugün saat 11:55'te, Ege Denizi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7.0 km derinlikte gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

AFAD’ın verilerine göre, 28 Ocak – 3 Şubat 2025 tarihleri arasında Ege Denizi’nde 570 deprem kayıtlara geçti. Uzmanlar, bölgede meydana gelen artçı depremlerin bir süre daha devam edebileceğini belirtiyor.

Son Depremler Listesi (4 Şubat 2025)

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı verilere göre, Türkiye’de hissedilen son depremler şöyle:

Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)

2025-02-04 11:55:28 - 4.4 - Ege Denizi - 7.0

2025-02-04 11:15:47 - 4.2 - Ege Denizi - 7.0

2025-02-04 09:37:45 - 4.3 - Ege Denizi - 7.0

2025-02-04 09:09:07 - 4.4 - Ege Denizi - 7.0

2025-02-04 08:57:46 - 4.1 - Ege Denizi - 8

2025-02-04 08:30:51 - 4.0 - Ege Denizi - 7.11