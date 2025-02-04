AFAD ve Kandilli son depremleri açıkladı! İşte 4 Şubat 2025 deprem listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye'deki son depremleri anbean güncelleyerek paylaşıyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 4 Şubat 2025 tarihli güncel deprem verileri...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
AFAD ve Kandilli son depremleri açıkladı! İşte 4 Şubat 2025 deprem listesi
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Bugün saat 11:55'te, Ege Denizi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7.0 km derinlikte gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

AFAD’ın verilerine göre, 28 Ocak – 3 Şubat 2025 tarihleri arasında Ege Denizi’nde 570 deprem kayıtlara geçti. Uzmanlar, bölgede meydana gelen artçı depremlerin bir süre daha devam edebileceğini belirtiyor.

Son Depremler Listesi (4 Şubat 2025)

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı verilere göre, Türkiye’de hissedilen son depremler şöyle:

Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)

2025-02-04 11:55:28 - 4.4 - Ege Denizi - 7.0

2025-02-04 11:15:47 - 4.2 - Ege Denizi - 7.0

2025-02-04 09:37:45 - 4.3 - Ege Denizi - 7.0

2025-02-04 09:09:07 - 4.4 - Ege Denizi - 7.0

2025-02-04 08:57:46 - 4.1 - Ege Denizi - 8

2025-02-04 08:30:51 - 4.0 - Ege Denizi - 7.11

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